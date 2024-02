La protesta degli agricoltori è in arrivo a Roma. Attorno alle 7 di lunedì 5 febbraio, i trattori che si trovavano al presidio organizzato da Riscatto agricolo nei pressi del casello Valdichiana dell’A1, sono partiti direzione Capitale. Il serpentone di circa 250 trattori – questo il numero dei mezzi dato dagli organizzatori – si è spostato verso la Cassia, via scelta per raggiungere Roma dove si aggregheranno al resto dei trattori provenienti da tutta Italia. L’arrivo, dicono gli organizzatori, è previsto per le 17 in zona Nomentana.

“Porteremo la nostra protesta nella Capitale – ha detto uno dei portavoce, Salvatore Fais – andiamo avanti in attesa di risposte concrete”. Alla partenza era presente un massiccio servizio d’ordine, con polizia, carabinieri, polizia municipale e uomini dell’Anas.