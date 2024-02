Non si aspettava che le sue parole facessero il giro di social e siti. Fatto sta che Anna Falchi è finita nel mirino degli haters ed ha chiesto scusa per un’affermazione su Sinner fatta a La Vita in Diretta. “Ha rinunciato a essere accolto da una platea italiana, perché il resto del mondo non è la stessa cosa… Perché lui è italiano, ed è un peccato. Non ha fatto un’operazione simpatia vincente, risulta poco empatico e freddo, proprio anche dal luogo dove arriva”. La conduttrice si riferiva al “no” del campione di tennis a un’ospitata al Festival di Sanremo: il tennista ha rifiutato con garbo l’invito Amadeus. Falchi aveva detto, tra le altre, che Sinner poteva ‘concedersi’ al pubblico della kermesse dato che sarebbe tornato in campo solo l’8 maggio (in realtà si sta già allenando per giocare a Rotterdam a febbraio).

Ecco quindi che la conduttrice, “accerchiata” da polemiche, ha chiesto scusa: “Mi corre l’obbligo di esternare il mio pensiero su una notizia che sta avendo spazio sulla stampa, non me lo sarei mai aspettato. A La vita in diretta si parlava di Sinner, è risultato che io abbia detto esclusivamente che lui non è simpatico o empatico perché viene dal Nord Italia… Parlo io che sono finlandese… Lungi da me criticare Sinner. Ho detto semplicemente che sarebbe stato bello se fosse andato a Sanremo per essere omaggiato da tutti gli italiani. Volevo sottolineare anche quanto sia ignorante in relazione ai prossimi impegni di Sinner. Avevo cercato su Google e mi era uscita la data dell’8 maggio e l’ho detta in modo sprovveduto, mi dispiace tantissimo. Non sono nessuno per criticare un grande campione, mi fa specie che la stampa abbia ripreso queste esternazioni che ho fatto sbadataggine. Viva Sinner e viva i tifosi, pazienza se mi hanno criticata: avevano ragione”.