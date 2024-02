A diciotto anni dall’ultimo ciak, Streghe continua a far discutere. Ideata da Constance Burge, la serie tv ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori dal 1999 al 2006 e, adesso, è di nuovo sotto i riflettori. A parlarne Alyssa Milano che, ospite al MegaCon di Orlando, ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Shannen Doherty, Holly Marie Combs e Rose McGowan, ai tempi impegnate con lei sul set. Durante la convention l’interprete di Phoebe, accusata dalle colleghe di esser stata la causa maggiore di un clima lavorativo tossico e aver provocato il licenziamento di Doherty, ha fornito al pubblico la propria versione dei fatti: “Inutile fingere. Siete tutti fan di ‘Streghe’, quindi sapevo che questa cosa sarebbe venuta fuori in un modo o nell’altro e voglio essere chiara e raccontare la verità. E penso che sappiamo tutti che sto parlando del podcast che Shannen e Holly fanno insieme, delle cose che Rose ha detto in passato. Quindi me ne occuperò semplicemente perché sento che vi devo delle risposte, vi meritate la verità. Ma voglio essere attenta perché non voglio aggiungere dolore a nessun altro”, ha esordito.

Poi, ha proseguito: “Sono molto triste che uno spettacolo che ha significato così tanto per così tante persone sia stato offuscato da una tossicità che è ancora presente oggi, quasi un quarto di secolo dopo”. Un senso di colpa vero e proprio. Per le tensioni, i diverbi, le faide che, sul set di Charmed, hanno oscurato negli anni lo show con cui molti sono cresciuti. “Quel periodo è stato difficile anche per me”, ha spiegato Milano, accennando ad alcuni traumi che, con il tempo, si è impegnata a risanare. “Le persone ferite feriscono altre persone. La mia intenzione è di essere una persona guarita che aiuta a guarire altre persone”, ha evidenziato. E sulla possibilità di riappacificarsi con le altre ‘streghe’: “Sì, perché sono cose accadute tanti anni fa e non è sano riparlarne in continuazione (…). Inoltre, io mi sono assunta la responsabilità e ho chiesto scusa, qualunque sia il ruolo che ho avuto in quella situazione. E sono stata molto disponibile a riguardo. Quindi non so in quale altro modo risolvere questa storia. Da parte mia è stato fatto tutto il possibile”.

IL LICENZIAMENTO DI DOHERTY E IL POST SU INSTAGRAM – A poche ore dalla sua apparizione sul palco del MegaCon, Milano è tornata sulla questione attraverso un post sui propri canali social, replicando all’accusa – mossa da Combs – di aver fatto licenziare Doherty. “Ieri mi è stato chiesto dell’esperienza a ‘Streghe’. Non conosco un altro spettacolo che abbia avuto lo stesso successo di Charmed e in cui, dopo 25 anni, il cast parli ancora male dell’esperienza. Dopo, io ho fatto 15 film e 13 programmi tv – ha scritto su Instagram –. (…). Tutto era documentato. Sul set c’erano un mediatore professionista e un produttore per gestire tutte le lamentele. (…). Io non ho mai avuto il potere di far licenziare nessuno! Una volta che Shannen se n’è andata, abbiamo fatto altre cinque stagioni di successo e ne sarò per sempre grata”. E ancora: “Grazie ai fan che devono affrontare questo caos e non possono semplicemente avere uno show da amare e vedere”. Infine, un messaggio per le colleghe: “Come sempre, auguro a Holly, Shannen e Rose tanta pace e successo nei loro percorsi personali e professionali. Abbiamo tutti demoni più grandi da combattere”.

Nei commenti, numerosi utenti hanno supportato l’attrice: “Grazie per mettere i fan e lo show davanti a tutto. Charmed non sarà mai rovinato perché tu dimostri abbastanza amore per tutti”, ha scritto qualcuno; “Alyssa, non so come tu faccia a gestire tutto questo livore, ma lo fai con molto stile ed eleganza”; “Grazie Alyssa. Sei così saggia, buona, forte e pacifica. Il tuo comportamento in questa situazione è una vera ispirazione per tutti”, altre valutazioni. Che nel futuro si possa chiarire con il dialogo?