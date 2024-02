Ora è solo una questione di risorse. Il governo Meloni è pronto alla resa alle proteste degli agricoltori che da giorni stanno manifestando anche in Italia. La strada? Riproporre – dando via libera a uno degli emendamenti parlamentari al Milleproroghe o varando un provvedimento ad hoc – l’esenzione Irpef per i redditi agrari e dominicali concessa da Renzi nel 2017 e da allora sempre prorogata fino a quando, con l’ultima legge di Bilancio, la maggioranza di centrodestra ha scelto di non rifinanziarla. E c’è proprio questa decisione al primo punto del cahier de doleances dei “trattori” italiani: un motivo di malcontento creato dall’esecutivo, che poco ha a che fare con le motivazioni dietro i presidi e blocchi stradali che stanno andando in scena negli altri Paesi europei dove nel mirino ci sono lo stop ai sussidi per l’acquisto di gasolio, alcune misure della Politica agricola comune e del Green Deal, il trattato Mercosur (su cui la Commissione per ora ha fatto sapere di non voler proseguire) e le importazioni di grano ucraino.

L’azzeramento dell‘imposta sui redditi dominicali (quelli generati dalla proprietà) e agrari (generati da attività agricola) riguardava i terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Stando alla relazione tecnica della legge di Bilancio per il 2023, costava 248 milioni all’anno. Per quest’anno la replica non è arrivata: è una delle tante tasse aumentate o ripristinate per recuperare coperture per altri provvedimenti. Insieme alla tassazione ordinaria tornano in vigore anche le regole per cui coltivatori e gli imprenditori agricoli devono applicare ai redditi dominicali e agrari che risultano dal catasto una rivalutazione pari all’80% per il reddito dominicale ed al 70% per il reddito agrario. Immediato il malcontento delle associazioni di categoria a partire dalla Coldiretti, vicina a Fratelli d’Italia, che già a novembre in audizione sulla manovra aveva chiesto di inserire una nuova proroga oltre a rifinanziare l’esonero contributivo per i giovani imprenditori agricoli,

coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali neo insediati.

Ora, a più di un mese dall’entrata in vigore della legge finanziaria, la marcia indietro sembra probabile. Per ridurre il costo si studia però la possibilità di garantire l’esenzione solo alle categorie più deboli, escludendo le imprese agricole che hanno grandi estensioni di terreno con cui “fatturano milioni” – ha detto due giorni fa il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida – “e non hanno pagato l’Irpef in questi anni”.