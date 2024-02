“Ho partecipato come ospite d’onore e quest’anno sarei dovuto essere in gara. Esibirsi come ospite è prestigioso, ma la competizione è un’altra cosa. I patti erano quelli. Il signor Amadeus non li ha rispettati“, così Al Bano a proposito della sua mancata partecipazione a Sanremo. Il cantante di Cellino San Marco ha parlato mentre si trovava allo Spazio Conad di Curno (Bergamo) per promuovere le sue bottiglie di vino. Insomma, la polemica contro Amadeus non è tanto velata e riguarda l’esclusione di Amadeus dal Festival. E proprio su questo punto Fiorello, durante il suo VivaRai2!, ha detto: “Al Bano, ‘escluso senza sentire la canzone’. Sarebbe stato peggio se l’avesse escluso dopo aver sentito la canzone. Amadeus quando stima una persona non la prende a Sanremo, dice ‘lo stimo troppo e non lo voglio sentire’. Perché se poi la canzone la sente e non gli piace, la prende”, ha scherzato lo showman. Che ha aggiunto: “Lui deve essere felice, vuol dire che lo stima tanto. Tra l’altro Al Bano è uno che non gliela si fa: ho saputo che ha contatti con Mediaset, entrerà nel cast di Terra Amara. Ha già comprato due basettoni da mettere e ieri è stato avvistato ad una scuola di turco. Sta imparando il turco e sarà il protagonista della puntata che andrà contro Sanremo”.