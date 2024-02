“Io tirata? Non mi sono mai rifatta”. È una Marcella Bella piuttosto frizzante quella che ieri è stata ospite di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno. Durante l’iconica intervista sull’altalena, la cantante ha presentato il suo ultimo disco, Etnea, che segna il suo ritorno sulle scene con un album di inediti (di sette brani è anche l’autrice, ed è la prima volta dopo oltre 50 anni di carriera), ma si è lasciata andare ad alcune battute ironiche rispetto al rapporto con i social e le critiche. “Stavo guardando il tuo primo piano, Marcella: sei davvero una bella donna, non bella di nome ma di fatto”, ha commentato la Clerici sul finale della chiacchierata. “Devo ringraziare il mio dna, la mia mamma, le mie zie, in particolare mia zia Elvira che a 85 anni non ha rughe. È una cosa incredibile. Quando ogni tanto leggo sui social ‘ah ma guarda com’è tirata’… Ma che tirata? Non sono tirata, niente di niente. Io rido”, ha commentato Marcella.

Ironica sì, ma non troppo. È infatti diventata un cult la risposta che pochi mesi fa diede ad un hater che l’accusò di essere tutta rifatta: “Ma chi è il chirurgo che ti ha tolto 30 anni dal viso?”. La risposta della Bella? Decisamente tranchant. “Mi dispiace ma ho ancora i miei lineamenti e sempre la stessa faccia, compatibilmente con la mia età. Però visto che tu ne hai tanto bisogno posso chiedere al chirurgo della Vanoni o di qualche altra collega il numero di un meraviglioso chirurgo estetico che ti può rifare la faccia. Per il cervello non hanno ancora inventato niente, mi spiace. Devi tenertelo così con me”. Tornando a È sempre mezzogiorno, la Bella ha anche smentito di avere una parrucca: “Tirami i capelli per favore, Antonella. Ho la parrucca?”. “Per niente, li hai sempre avuti così belli”. E infine, una chiosa sul suo carattere: “Mi dicono che ha un carattere difficile. La verità è che so essere dolcissima ma quando mi arrabbio mi arrabbio sul serio, non ho mezze misure. Tutta questa forza da dove l’ho presa? Dall’Etna”. E se lo dice lei, perché non crederci.