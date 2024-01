Durissima critica del filosofo Massimo Cacciari, ospite di Dimartedì (La7), sulla Unione Europea, a cominciare dal caso di Ilaria Salis: “L’Ungheria è in Europa, che ha preso tutti perché si è allargata su basi strategico-militari. E quindi ci ritroviamo in Ue Orban. Il caso Salis è talmente scandaloso che bisogna che il governo intervenga presso le ambasciate e al limite giunga anche a soluzioni estreme – continua – perché un nostro cittadino non può essere trattato in quel modo in un paese dell’Europa. Non parliamo del Pakistan, ma di un paese che sta dentro la Ue. Come si permette l’Ungheria? E l’Europa non dice niente? E la von der Leyen non ha niente da dire?“.

Staffilate di Cacciari anche al governo italiano e all’opposizione: “Non hanno strategie precise in materie economiche, in materie fiscali, in materie d’immigrazione e quindi si getta fumo negli occhi con azioni di distrazioni di massa. Per fare un esempio, non esprimono alcuna idea sull’Europa: stiamo andando alle elezioni europee e nessuna forza politica ci dice come intende riformare l’Europa concretamente nelle sue istituzioni e nelle sue politiche”.

E conclude: “Siamo in una Ue che sta subendo contraccolpi anche economici gravissimi dalle crisi internazionali in atto. E su queste crisi l’Europa non dice niente di suo. Niente, neppure sulla tragedia palestinese e israeliana. Dopodichè, il carabiniere dice che non si sente rappresentato da nessuno? Dagli torto.