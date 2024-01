In occasione della chiusura della stagione venatoria in Lombardia, alcuni rappresentanti di Europa Verde, Gaia Animali e Ambiente, VAS (associazione Verdi Ambiente e Società Onlus) e LAV (Lega Anti Vivisezione) hanno organizzato un presidio questa mattina davanti l’ingresso di via Filzi di Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale. “Siamo qui per ricordare tutte le vittime della caccia. È una vergogna che il governa voglia permettere ai sedicenni di sparare e dare denaro pubblico alle lobby dei cacciatori” ha affermato Francesco Fortinguerra. “In regione Lombardia c’è una situazione un po’ imbarazzante, due consiglieri regionali, presidente e vicepresidente della commissione che dovrebbe occuparsi di agricoltura ma si occupa prevalentemente di caccia, sono stati denunciati dai carabinieri Forestali per presunti illeciti. Chiediamo quantomeno che si dimettano da tale commissione” ha aggiunto Edgar Meyer, presidente associazione Gaia Animali e Ambiente.