“Ho preso appuntamento con il padre della ragazza, lo vedrò il 2 febbraio, il problema riguardi la dignità dei detenuti” che “deve stare a cuore a tutti, in Ungheria e anche in Italia, dove ho notizia di un sistema non dissimile, almeno per gli uomini”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo in Aula sulla vicenda di Ilaria Salis, a processo in Ungheria, con riferimento alle modalità di detenzione della ragazza italiana. “Credo che il problema anziché essere incentrato solo su un aspetto internazionale – ha concluso – ce lo dobbiamo porre anche in Italia” ha concluso La Russa