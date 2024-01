Cena a base di pesce e champagne a volontà. Quello che potrebbe essere un sogno per moltissimi clienti, si è trasformato in un incubo ad occhi aperti per i proprietari del ristorante Pescheria, a Salerno. Ma andiamo con ordine.

Un uomo e una donna avevano prenotato una cena presso il ristorante campano. Antipasti, primi e ottimo vino hanno arricchito la consumazione della coppia. Tutto pareva procedere per il meglio, fin quando i due non si sono alzati per fumare “un’innocua” sigaretta, prima di ordinare il dolce. Usciti dal locale, i clienti hanno completamente fatto sparire le loro tracce. Ai proprietari, allora, il primo pensiero che è venuto in mente è stato quello di aver subito una truffa: e così è stato.

Terminato il servizio, i dipendenti hanno visionato le telecamere di sicurezza ed hanno condiviso sui propri profili social un frame in cui sono apparsi “i furbi”, oscurandone il volto. L’invito dell’attività è quello di collaborare per aiutarli a rintracciare la coppia che ha consumato gratuitamente un pasto da 400 euro. Verrà sporta denuncia alle autorità una volta individuati nome e cognome dei responsabili.