Il Consiglio comunale di Udine ha bocciato la proposta di concedere la cittadinanza al portiere del Milan Mike Maignan, offeso con ingiurie razziste durante la partita contro l’Udinese allo stadio Friuli, il 20 gennaio scorso. Per far passare la proposta non erano sufficienti i voti della sola maggioranza ma occorrevano i tre quarti dei voti dei consiglieri. La minoranza di centrodestra ha votato invece in modo compatto contro la proposta del sindaco Alberto Felice De Toni, a capo di una amministrazione di centrosinistra.

Il portiere del Milan dopo aver sentito gli insulti arrivati da alcuni ultras dell’Udinese era rientrato negli spogliatoi, abbandonando il campo. L’arbitro Maresca aveva sospeso la partita per 5 minuti (e si è poi detto “molto dispiaciuto”) e diversi calciatori del club bianconero aveva portato la loro solidarietà al calciatore. Durissime erano state le reazioni di tutto il mondo del calcio, con il presidente della Fifa Gianni Infantino spintosi a chiedere una revisione delle regole per casi simile con la sconfitta a tavolino.

In seguito alla decisione del giudice sportivo, l’Udinese giocherà la prossima gara casalinga – in programma il 3 febbraio – a porte chiuse. Nelle sue motivazioni, il giudice sportivo ha sottolineato “la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati, che hanno comportato l’adozione delle misure previste dall’apposito protocollo procedurale contenuto nelle norme federali” e aveva rilevato “che non sono state riportate, durante e dopo i fatti, e nonostante i 2 annunci al pubblico, chiare manifestazioni di dissociazione da tali intollerabili comportamenti da parte dei restanti sostenitori”.

Finora sono stati individuati 4 responsabili dei cori contro Maignan. Uno di loro – che ha già ricevuto un Daspo, cioè il divieto di assistere a manifestazioni sportive, di 5 anni – ha ripetuto per ben 12 volte l’insulto razzista nei confronti del portiere francese del Milan. Il tutto era stato immortalato da un video, finito sui social nei giorni successivi al match, vinto poi dal Milan per 3-2 in rimonta negli ultimi minuti.