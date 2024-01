Spiacevole episodio prima della partita allo Stadio dei Marmi a Carrara. Poco prima del calcio d’inizio di Carrarese-Torres, valida per il campionato di serie C girone B, durante il minuto di raccoglimento per la morte di Gigi Riva, i tifosi della Torres, giunti da Sassari e rivali del Cagliari, hanno momentaneamente abbandonato il settore ospiti per poi rientrare sugli spalti al calcio d’inizio.

Tra Torres e Cagliari c’è una storica rivalità calcistica che divide le due tifoserie del nord e del sud della Sardegna. I sostenitori locali invece hanno invece tributato un lungo applauso in omaggio al campione scomparso. La partita si è conclusa sul 5 a 1 per i padroni di casa. L’episodio ha sollevato polemiche sui social con alcuni tifosi torresini che si dissociano e condannano quanto accaduto durante l’omaggio all’ex calciatore, simbolo del Cagliari.