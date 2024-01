“Noi, ragazzi di oggi” intonerebbe Luis Miguel leggendo questo articolo. Eppure i giovani di oggi sono coloro che fanno parte della neo Generazione Alpha (coloro nati tra il 2010 fino ad oggi). Prima di loro troviamo la tanto amata e chiacchierata Generazione Z (nati tra il 1997 e il 2012). Tornando indietro ancora nel tempo troviamo i Millenial, coloro che hanno vissuto gli anni dell’adolescenza tra il 1981 e il 1996. Cari Millenial però, questa volta, un punto a favore lo avete voi. Perché? A quanto pare la Generazione Z invecchia più velocemente. Jordan Howlett, influencer molto seguito su TikTok, ha sorpreso i suoi numerosi fan (oltre 12 milioni) quando ha rivelato la sua vera età: 26 anni. Eppure i suoi sostenitori gli attribuivano almeno 30 anni, il che lo avrebbe reso di fatto un vero e proprio Millenial.

Così, il Daily Mail, grazie al supporto di esperti e medici, ha voluto capire il motivo di questa percezione generale a partire proprio dalle cause. La Generazione Z sarebbe infatti “colpevole” di trascurare la propria alimentazione con cibi processati e fast food, mancanza di obiettivi nella vita, stili sedentari e uno stress maggiore (causato in gran parte dalla pandemia). Howlett nel suo video fa riferimento anche al tema della depressione dato dal fatto di essere sempre connessi con lo smartphone online. “Stiamo provando a capire cosa fare delle nostre carriere nel lungo termine e sentiamo un’immensa pressione nel tentativo di raggiungere il successo prima dei trent’anni”, ha ammesso il tiktoker evidenziando anche temi come inflazione, crisi economica e stipendi troppo bassi. Secondo la dottoressa Suzanne Ferree il malessere di Howlett e dei suoi coetanei andrebbe attribuito alla troppa competizione presente sui social: “L’età biologica aumenta con l’aumentare dello stress. Il cortisolo è l’ormone rilasciato nei nostri corpi in risposta allo stress ed è un ormone catabolico. Al contrario degli ormoni anabolici, come il testosterone, che causano la crescita e rafforzano, quelli catabolici causano la rottura di sostanze, come per esempio il collagene, o i tessuti cerebrali e la mucosa intestinale”.

E ancora: “Lo stile di vita sedentario caratterizza la Gen Z e certamente velocizza l’invecchiamento: quando si fa esercizio, i muscoli creano dei bellissimi messaggi chimici che dicono al tuo corpo di attivarsi. Se si rimane a casa, al computer o a giocare ai videogiochi, quei segnali non vengono inviati”. Problemi che, secondo la dottoressa, sfociano nel “danno” dell’esposizione alla luce blu: “Questa interrompe la naturale produzione di melatonina e le funzioni della ghiandola pineale nel cervello, il centro operativo del ciclo circadiano. Ecco perché siamo agitati e non riusciamo a dormire e riposare bene”. Al contrario i Millenial sembrano avere cura della propria pelle grazie all’utilizzo di prodotti di make up e creme, più attenzione nel consumo di cibi più sani, equilibrati e a km0. Al contrario la GenZ, oltre tutti i temi già citati, nel tempo ha fatto ricorso a supporti di chirurgia estetica o trattamenti anche homemade davvero invasivi.

Ecco cosa ha spiegato a tal proposito la dottoressa Rasha Rakhshani Moghadam sempre al Daily Mail: “L’uso eccessivo e non necessario di filler e tossine in giovane età ha un effetto sullo sviluppo naturale del viso, facendolo apparire più vecchio di quello che è”. Tre ore fa Howlett, sempre con un video su TikTok, non solo ha ammesso di essere rimasto sorpreso da questa onda mediatica che lo ha letteralmente travolto, ma ha invitato il suo pubblico ad amarsi per ciò che si è: “Io ho 26 anni e ne dimostro di più, ma non c’è niente di male a sembrare più vecchi. Fa parte della vita“. E ancora: “Mia mamma mi ha chiamato per farmi sentire meglio e mi ha detto “Non preoccuparti, tra 10 anni la tua faccia avrà un senso. Non è colpa tua se la tua fronte fa il simbolo di Wonder Woman”, capite?”. Non ci resta quindi che complimentarci per questo traguardo in stile GenZ: “Bella, Millenial!”.