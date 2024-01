Proteste delle opposizioni alla Camera per la nomina ad ambasciatore, oggi da parte del Consiglio dei ministri, del diplomatico Andrea Vattani, assurto alle cronache negli anni scorsi per aver fatto il saluto romano. “Mario Vattani non dovrebbe rappresentare l’Italia in nessun luogo al mondo, di certo non può essere promosso Ambasciatore a vita. Dopo l’amichettismo arriva il cameratismo” lo ha detto il vice presidente di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera Marco Grimaldi. Così il console ‘fasciorock’, chiamato in questo modo da quando, console ad Osaka, fu immortalato a ballare, cantare e fare il saluto romano con una band che si ispira all’ideologia nazi, vicina a Casapound, invece di essere rimosso da ogni incarico è stato promosso a ambasciatore di grado”.