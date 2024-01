La sveglia prima dell’alba e la strana sensazione di non essersi mai davvero svegliati, di vivere ancora nel mondo dei sogni: gli appassionati italiani di tennis hanno assistito così all’impresa di Jannik Sinner contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open. Ora la buona notizia è che per assistere alla finale, in programma domenica 28 gennaio, non servirà un’altra alzataccia. Sinner scenderà in campo per vincere il primo titolo Slam della sua carriera, a soli 22 anni, e raggiungere un altro risultato storico per il tennis italiano: nessun azzurro ha mai vinto in Australia. Il suo avversario in finale sarà Daniil Medvedev, che nella seconda semifinale ha battuto Alexander Zverev al quinto set dopo una battaglia durata 4 ore e 22 minuti.

Programma e orario

Salvo un imprevisto o un cambio di programma, la finale degli Australian Open è prevista alle ore 9.30 italiane, le 19.30 a Melbourne. Solitamente infatti, l’atto conclusivo del torneo maschile è anticipato dalla finale di doppio femminile. La finalissima però dovrebbe iniziare a prescindere all’orario stabilito, che coincide con l’inizio della sessione serale. Un’ottima notizia, appunto, per gli appassionati italiani.

Dove vederlo in tv

Il canale tv di riferimento è sempre Eurosport, che detiene i diritti per gli Australian Open. La finale quindi è visibile sulla piattaforma di Eurosport e su tutte le altro che mettono a disposizione il canale tv: Discovery+, Sky, SkyGo, Now e Dazn. Il match però potrebbe essere disponibile anche in chiaro: la direttiva Agcom non prevede espressamente l’obbligo di trasmettere gratuitamente l’evento, nonostante l’interesse nazionale. L’unico precedente recente è la finale di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Djokovic, che Sky decise di trasmettere anche in chiaro su Tv8. Bisogna vedere se anche Discovery farà la stessa scelta, sfruttando ad esempio canale Nove.