Cora-Caroline Brinkmann, l’ex moglie del fratello di Michael Schumacher, Ralf, sarebbe stata allontana da un reality per paura che potesse rivelare informazioni sulle condizioni di salute di Schumacher. Da quando è finito in coma, la famiglia dell’ex campione del mondo di F1, ha sempre mantenuto una rigida segretezza sullo stato di Schumi. Cora è stata quindi costretta ad abbandonare il programma tedesco “Ich bin ein Star“. La motivazione ufficiale dell’addio sarebbe di natura preventiva: “Cora soffre di una forte tosse e ha deciso che non si sente più in forma per l’avventura nella giungla. Le auguriamo tutto il meglio”, ha spiegato la produzione. La nota, però, non convince.

Tra i produttori dello show e la famiglia Schumacher, secondo quanto riportato da il Sun, sarebbe in atto un “gentlemen’s agreement”, con i primi che s’impegnano a non fornire dettagli sullo stato di Schumacher. La prevenzione, dunque, è stata la scelta adottata dall’emittente che non voleva correre troppi rischi per la presenza di Caroline. Il timore era quello che, durante la diretta, a Brinkmann potesse sfuggirle qualche dettaglio di troppo sul fratello di Ralf. Nonostante la separazione, Cora ha sempre mantenuto un buon rapporto con la famiglia Schumacher.

Secondo quanto riportato da Ralf, la moglie di Schumi (Corinna) e Cora sarebbero in rapporti “rispettosi ma non stretti” tra di loro. “Credo che lei non voglia parlare in tv del nostro passato comune. Dopotutto sono cose successe molto tempo fa”, ha raccontato Ralf. Le rassicurazioni però, non hanno fatto dormire a sogni tranquilli la produzione, che ha quindi deciso di eliminare Caroline.