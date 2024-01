“Dormire con un ottantenne è un duro prezzo da pagare”. Sette anni dopo la morte di Hugh Hefner, la sua vedova, Crystal Hefner, ha voluto fare chiarezza su molti momenti passati con il marito defunto. La modella 37enne si è sposata con il fondatore di Playboy nel 2012 ed è rimasta a vivere con lui fino alla sua morte cinque anni dopo, quando Hefner aveva 91 anni. Nel suo nuovo libro di memorie – Only Say good things: surviving Playboy and finding myself – che uscirà il 23 gennaio la donna ha scostato il velo su una quantità di sorrisi, pose e atteggiamenti ipocriti di cui ora sembra pentirsi. A People ha dichiarato ad esempio di non essere mai stata “innamorata” del suo defunto marito che aveva incontrato quando aveva 21 anni. “All’epoca pensavo di essere al top. Ho pensato: ‘Wow, se mi piace tutto ciò che piace a lui e faccio tutte le cose che vuole che io faccia, allora sono la favorita.’ Sia chiaro, lo ero, ma mi sono semplicemente persa in questo processo di vita”. Hefner le fece la proposta di matrimonio alla vigilia di Natale del 2010, ma lei non ne era convinta, tanto che prima di accettare sono passati due anni, e almeno una relazione importante di Crystal con un coetaneo. “Mi sono resa conto che avevo a che fare con un mondo squilibrato. Certo un mondo di successo, ma il prezzo da pagare è che tutti devono andare a letto con un ottantenne”. Un paio di dettagli infine della relazione tossica. Pare che Hefner volesse che le conigliette del suo harem fossero tutte e sempre bionde tanto che quando nel cuoio capelluto di Crystal si sono ripresentate radici castane, il vegliardo fondatore di Playboy l’ha obbligata a rifarsi bionda in modo radicale tanto da bruciarsi il cuoio capelluto. Ultimo ma non ultimo: sempre secondo Crystal pare che Hefner per avere ancora erezioni a 90 anni prendesse diversi farmaci che l’avrebbero poi portato alla più totale sordità.