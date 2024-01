Due altoatesini e un pilota canadese hanno perso la vita a causa di un incidente con l’elicottero avvenuto lunedì 22 gennaio in Canada. I due giovani facevano parte di un gruppo che stava effettuando heliskiing – o elisci, cioè la pratica dello sci fuoripista e del freeride praticata servendosi di un elicottero come mezzo di risalita – a Terrace, in British Columbia. Ma ieri pomeriggio, verso le 16, l’elicottero è precipitato in una zona montuosa per ragioni ancora da accertare. Altre quattro persone che si trovavano sul mezzo si trovano in gravi condizioni.

Le vittime sono Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, 29anni, figlio di Georg, il fondatore dei negozi di articoli sportivi Sportler, e Andreas junior Widmann, 35 anni, imprenditore del settore tessile, figlio di Heinrich Widmann, fondatore della Texmarket. Il terzo morto, invece, è il pilota dell’elicottero, e si tratta di un uomo del posto. Tra i feriti anche il fratello di Heinzl, Jakob Oberrauch, 34 anni, amministratore delegato di Sportler, e Johannes Peer, 34 anni, cognato dei due fratelli e direttore finanziario dello stesso gruppo di articoli sportivi. Versa in gravi condizioni Emilio Zierock, 35 anni, della nota cantina vinicola Foradori. La Farnesina e il Consolato Generale a Vancouver, a quanto si apprende, si sono attivate e sono in contatto con le autorità locali e gli ospedali.

Il portavoce della Northern Health, Eryn Collins – come riferito dal Vancouver Sun e riportato dal sito Alto Adige – ha spiegato infatti che quattro persone sono state trasportate all’ospedale di Terrace – il Mills Memorial Hospital – in condizioni critiche dai servizi sanitari di emergenza, che hanno inviato sul posto tre ambulanze aeree e cinque terrestri.

Il presidente della Northern Escape Heli Skiing, John Forrest, ha invece confermato ieri sera alle 20 la morte – avvenuta nello schianto – degli altri tre passeggeri. “La Northern Escape può confermare che ci sono state tre vittime coinvolte e fornirà ulteriori informazioni quando lo saprà”, ha detto Forrest. “È impossibile esprimere a parole il profondo dolore che proviamo e il dolore che condividono i nostri ospiti e il nostro staff”, ha spiegato. Forrest ha inoltre affermato di essere grato ai vari servizi di emergenza “che sono entrati in azione subito dopo l’incidente avvenuto oggi”. La Northern Escape ha dichiarato di aver contattato il team di gestione dello stress da incidente critico dell’associazione commerciale di eliski HeliCat Canada per supportare le persone colpite dall’incidente

“I nostri pensieri vanno alle famiglie e agli amici delle persone coinvolte. Vogliamo anche ringraziare lo staff del Mills Memorial e il personale medico che ha risposto rapidamente e con compassione per garantire la migliore assistenza possibile sia ai pazienti coinvolti nell’incidente sia a coloro i cui bisogni non erano correlati”, si legge in una nota scritta dell’Autorità sanitaria e riportata dalla CBC.

Foto di repertorio presa dalla pagina Facebook di Northern Escape Heli-Skiing. Un elicottero atterra sulle montagne del British Columbia