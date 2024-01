Non si arresta la scia di problemi di salute che sta affliggendo la famiglia reale inglese. Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, avrebbe un tumore alla pelle. A confermare la diagnosi di melanoma alcuni amici della madre delle principesse Eugenie e Beatrice. Non più tardi della scorso giugno la “rossa Fergie” aveva parlato del suo cancro al seno che le era costato una mastectomia superata con coraggio e tanta volontà di aiutare le donne a fare prevenzione. Ora, mentre si trovava in clinica in Austria, a Altausee, per un intervento ricostruttivo a seguito della chirurgia della scorsa estate, i medici le avrebbero rimosso dei nei sospetti. La diagnosi seguita non avrebbe lasciato dubbi: tumore della pelle.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, un portavoce della duchessa di York ha confermato: “A seguito della diagnosi di una iniziale forma di cancro al seno la scorsa estate, Sarah, la duchessa di York, oggi ha ricevuto un’altra diagnosi, quella di un melanoma maligno.” Nonostante Fergie non fosse più un membro stretto della casa reale, lo scorso Natale era stata accolta in famiglia, a messa e a pranzo insieme al gruppo più ristretto. Da tempo è tornata a vivere con l’ex marito Andrea, travolto dallo scandalo sulla pedofilia per le sue dubbie frequentazioni con il milionario americano Epstein. Lei lo aveva forse perdonato, lui l’aveva voluta di nuovo a casa con se’, idem re Carlo che le aveva riaperto le porte di Sandringham.

La rossa Fergie, famosa per il suo spirito ribelle, per la sua amicizia con Lady D e il suo impegno per la prevenzione contro il tumore, sarebbe “in buono spirito” sempre più convinta che la sua personale esperienza debba essere di esempio per tutti, rinforzando anche il lavoro della figlia più grande, Beatrice, a sua volta madrina di una associazione che si occupa di cancro della pelle. Non più tardi dello scorso novembre, intervistata su Itv, la duchessa aveva apertamente parlato del suo timore di vedere ricomparire “il male” da qualche altra parte, ammettendo di svegliarsi nel cuore della notte assalita dal panico.

L’augurio più grande è che il suo famoso senso dell’umorismo le sia di antidoto proprio nei giorni in cui anche il re Carlo si prepara al suo intervento “riparatore” per la prostata ingrossata.

Anche in questo caso, la patologia e’ stata resa pubblica con la ferma intenzione di sviluppare consapevolezza negli uomini della sua età. Nel caso del re, l’obiettivo è stato raggiunto: le richieste di visite e i click sul portale dedicato, sul sito del sistema sanitario nazionale inglese, ha fatto un boom di accessi.

La svolta verso una nuova apertura e una condivisione dei problemi dei reali, in campo di salute, dopo aver imparato a ficcare il naso in gossip che si occupavano di tutto il resto, e’ destinata a fare scuola.