Non fossero bastati gli insulti a Mike Maignan a Udine, ecco un bis a Salerno. Il razzismo non c’entra, ma il week end si conferma pessimo per gli spalti della Serie A. Subito dopo aver segnato il gol dell’1-1 nel match contro la Salernitana, l’attaccante del Genoa Mateo Retegui è stato colpito da un oggetto lanciato dalle tribune. Si è trattato di uno snack che ha colpito il centravanti alla testa.

Finito a terra un po’ dolorante, Retegui si è poi rialzato. E lo snack? È stato Kevin Strootman a raccogliere la barretta e l’ha mangiata. “Abbiamo festeggiato davanti ai loro tifosi – ha spiegato ai microfoni di Dazn – Hanno lanciato qualcosa ma nel calcio succede, nessuno si è fatto male e va bene così. Lo snack? Sì, l’ho mangiato”.

A piovere in campo però non è stato solo lo snack divorato dal centrocampista del Genoa. Dagli spalti è infatti stato lanciato anche di un pezzo di calcinaccio che per fortuna non ha colpito nessuno. L’oggetto è stato comunque consegnato dall’arbitro Orsato al quarto uomo. In campo sarebbe anche lanciata una bottiglietta d’acqua.