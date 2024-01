Centinaia di trattori sono entrati a Bologna, lunedì 22 gennaio, per la manifestazione di protesta degli agricoltori contro “le politiche dell’Unione europea che favorisce la vendita di prodotti non salubri, come la carne sintetica o la farina di grillo, a danno di quelli italiani”. I lavoratori protestano anche per la “mancanza di misure concrete a sostegno dell’agricoltura e dell’allevamento”. Due i cortei di mezzi agricoli: uno proveniente da Modena e uno da Ferrara. Entrambi si riuniranno in piazza della Costituzione.