Un malore in casa, poi il ricovero all’ospedale Brotzu di Cagliari. Successivamente la stabilizzazione e, verso sera, il secondo malore, che è stato fatale. È morto così Gigi Riva, l’ex calciatore della Nazionale e del Cagliari, con cui vinse lo scudetto 1969/70. Anche per questo motivo Rombo di Tuono, questo il suo soprannome, è stato una leggenda del calcio italiano e un mito di un’intera isola, la Sardegna. Riva, 79 anni, si trovava nel reparto di cardiologia, dove sarebbe stato sottoposto a un piccolo intervento chirurgico dopo il primo malore di giornata. Nella fattispecie, Riva ha accusato un dolore improvviso domenica mentre si trovava in compagnia di alcuni familiari: avvisati i sanitari, è stato deciso di portarlo all’ospedale Brotzu per visite, accertamenti e altri controlli. Secondo l’Adnkronos, Rombo di Tuono ha avuto un nuovo malore mentre si trova nel reparto di Cardiologia. La strada più probabile era quella di un intervento al cuore, ma il nuovo malore ha stravolto tutto.

Nel pomeriggio l’ospedale Brotzu di Cagliari aveva diramato un primo bollettino medico, che recitava così: “La Direzione dell’Arnas Brotzu informa che il signor Gigi Riva è ricoverato nel reparto di Cardiologia dell’ospedale San Michele di Cagliari. Il paziente è sereno e le sue le condizioni generali sono stabili. Attualmente è sotto sorveglianza del personale sanitario e accudito dai famigliari. Nei prossimi giorni si proseguirà con gli accertamenti clinici del caso. Sarà garantito un bollettino medico quotidiano”.

Riva aveva 79 anni – il 7 novembre avrebbe spento 80 candeline – ed era presidente onorario del Cagliari. Recentemente, il consiglio comunale ha deciso di intitolargli il nuovo stadio che sarà costruito nel capoluogo. Ad oggi è ancora miglior marcatore della storia della Nazionale italiana di calcio con 35 reti: in azzurro si è laureato campione d’Europa nel 1968. La Sardegna, Cagliari, è la terra dove Riva ha scelto di vivere, rifiutando offerte di altri club che se lo contendevano: una scelta premiata da un enorme affetto da parte dei sardi, che diffusasi la notizia delle condizioni di salute di Rombo di tuono hanno inondando i social.