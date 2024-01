La Guinea teme altri disordini nei festeggiamenti per le partite della Coppa d’Africa. Venerdì, dopo la vittoria per 1 a 0 contro il Gambia, i tifosi si sono riversati nelle strade di tutto il Paese causando una serie di incidenti stradali: sei persone sono morte, molte altre sono rimaste ferite. Oggi, lunedì 22 gennaio, è in programma alle ore 18 il match tra Guinea e Costa d’Avorio, ultima giornata del gruppo A. La Guinea con 4 punti è già in testa al girone e praticamente certa di qualificarsi per gli ottavi di finale: se riuscisse a non perdere, la qualificazione sarebbe già matematica.

Per questo la Federcalcio della Guinea ha lanciato un appello ai tifosi affinché “festeggino con attenzione“. In una nota si legge: “Siamo profondamente addolorati per la perdita di alcuni dei nostri tifosi durante i festeggiamenti per la vittoria sul Gambia. Festeggiate con attenzione e prendetevi cura di voi stessi”. Il portavoce della federazione Amadou Makadji ha detto alla BBC Sport Africa che le vittime sono rimaste coinvolti in incidenti dopo che i tifosi erano scesi in strada per festeggiare con auto e moto dopo la partita.