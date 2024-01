Prosegue la marcia di Jannik Sinner agli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. Il tennista azzurro, numero 4 del mondo, ai quarti di finale in programma martedì 23 gennaio affronta Andrey Rublev, numero 5 del mondo, che ha battuto in 5 set l’australiano e idolo di casa Alex De Minaur. Classifica alla mano, è il match più equilibrato tra quelli in programma a Melbourne nel tabellone maschile. Sinner si presenta con i galloni del favorito, per via di una prima settimana australiana praticamente perfetta, in cui non ha perso nemmeno un set. L’azzurro è rimasto in campo appena 8 ore e 43 minuti, mentre il russo ha già giocato 11 ore e 34 minuti, perdendo 4 set: Sinner quindi dovrebbe avere anche più benzina nelle gambe. Con Rublev, però, il 22enne di San Candido dovrà mettere sul campo tutte le qualità già evidenziate negli ultimi match: calma, forza e cinismo. Magari recuperando una prima di servizio che nella gara contro Khachanov ha spesso latitato.

Programma e orario

Sinner si trova nella parte di tabellone di Novak Djokovic, che nel suo quarto di finale affronta l’americano Taylor Fritz. Il loro match è in programma nella sessione diurna della Rod Laver Arena: in Italia quindi il match comincerà di notte (l’orario d’inizio al momento è fissato alle 4.30) e si concluderà nelle prime ore del mattino. Sinner invece, per la gioia degli appassionati italiani, è stato inserito nel programma serale del campo centrale degli Australian Open. La sessione serale si apre alle ore 9 del mattino in Italia con il match del tabellone femminile tra Krejcikova e Sabalenka. A seguire è in programma la sfida Sinner-Rublev, che quindi non comincerà prima delle ore 10.15 italiane e verosimilmente inizierà intorno alle ore 11.

Dove vedere Sinner in tv

Se l’orario (indicativo) sono le 11, il canale tv di riferimento è sempre Eurosport, che detiene i diritti per gli Australian Open. Il match tra Sinner e Rublev quindi è visibile sulla piattaforma di Eurosport e su tutte le altro che mettono a disposizione il canale tv: Discovery+, Sky, SkyGo, Now e Dazn. Per vedere i quarti di finale, quindi, bisogna essere abbonati a una di queste piattaforme. Il match non è invece disponibile in chiaro.