Prosegue il silenzio della premier Giorgia Meloni sulla vicenda di Acca Larentia, dove un migliaio di militanti di estrema destra ha fatto il saluto romano per commemorare i morti della strage del 1978. Le immagini del saluto fascista hanno fatto il giro del mondo, e sulla vicenda è intervenuta anche la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, che a Strasburgo, parlando a nome della Commissione, ha lanciato l’allarme sul pericolo del ritorno al passato più oscuro d’Europa. La polemica Meloni però continua a non commentare e scarica la colpa del clamore mediatico sui cronisti. “Il mio silenzio su Acca Larentia? In cambio avete parlato voi, regalando un grande assist alla propaganda russa” ha risposto piccata all’inviata di PiazzaPulita, Roberta Benvenuto, che è riuscita a chiedere un suo parere sui saluti romani a margine della visita della premier alla Fiera di Bologna. Il riferimento di Meloni alla propaganda russa rimanda all’intervento del ministro degli esteri russo, Lavrov, che qualche giorno fa ha detto: “L’Italia e gli altri paesi dell’Asse non condannano la rinascita del nazismo”

video La7