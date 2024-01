Il tradimento di mio marito sembrava la fine del mondo, ma ora siamo di nuovo felici e insieme. È il New York Post, nella sua rubrica Sesso e relazioni sentimentali, a raccontare una storia di corna a lieto fine (almeno per la coppia iniziale) proveniente da Orlando, in Florida.

La 45enne Charity Craig e suo marito 40enne Matt si erano separati per otto mesi nel 2012 dopo che lei aveva scoperto le chat sul telefono del marito con un’altra donna. Matt è così andato via di casa e ha iniziato a convivere con l’amante, ma i due sono rimasti comunque in contatto, Charity ha intrapreso una intensa psicoterapia e infine i due sono tornati a vivere insieme. “All’epoca, la relazione di mio marito sembrava la fine del mondo, ma si è rivelata la cosa migliore per noi dato che siamo tornati molto più forti”, ha raccontato la donna. I due si conoscono fin da adolescenti e si sono sposati poco più che ventenni. Quattro figli a spron battuto e verso i 40 anni la tradizionale crisi coniugale. Lui che dice di lavorare fino a notte fonda per fare carriera e intanto va a letto con un’altra, lei insospettita che scrolla banalmente le chat dello smartphone e scopre il tradimento. “Dopo che se n’è andato di casa ho iniziato la terapia e ho capito che non ero più la donna che aveva sposato, e che non era solo lui il responsabile della rottura della nostra relazione”, ha ricordato Charity.

“Ho trascorso otto mesi lavorando su me stessa, rafforzando la fiducia e imparando come affrontare i miei problemi in modo sano“, ha continuato. Matt e Charity sono così passati ad una terapia di coppia e Charity ha scoperto che il malandrino se ne stava nell’alcova con l’amante ma era dispiaciuto per la rottura con lei. Finale della favola: i due tornano insieme nel 2013 e dopo undici anni sostengono che la loro relazione è più forte di prima, mentre Charity ha trovato un nuovo lavoro: “Consulente matrimoniale per aiutare altre coppie in difficoltà”.