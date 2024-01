Josè Mourinho ha lasciato il centro sportivo di Trigoria – in lacrime – dopo l’annuncio dell’esonero arrivato in mattinata. Lo Special one si è fermato a ringraziare i tifosi presenti all’esterno del centro sportivo giallorosso. “Grazie. Ti vogliamo bene Mister, Tirana è per sempre” hanno urlato i tifosi intonando cori per l’ormai ex allenatore e ricordando la vittoria nella Conference League. Al posto di Mourinho, esonerato, arriverà l’ex centrocampista dei giallorossi Daniele De Rossi.