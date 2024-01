Il Fiorello show prosegue anche a telecamere abbassate. In un video pubblicato su X da Mauro Casciari, diventato presto virale, il team di Viva Rai2! si trovava in sala riunioni. I collaboratori erano muniti di penne e computer, quando il comico siciliano ha concesso, a modo suo, un momento di pausa dal lavoro. Il gruppo stava programmando ed ultimando l’organizzazione di nuovi sketch che sarebbero andati in onda nel programma dello stesso Fiorello che tiene incollati allo schermo i telespettatori durante le prime ore dal risveglio. Da una casa è partita una delle canzoni che più hanno reso famoso Pino Daniele, “Napule è”.

Con la sola base che fungeva da colonna sonora, lo showman siciliano si è messo a cantare il brano dedicato alla città partenopea. L’emozione è stata tanta e Fiorello, a stento, riusciva a trattenere le sensazioni che la canzone è riuscita a trasmettergli; sguardo basso, mani nei capelli e voce che andava a ritmo con la base. “Così, di botto, senza microfono”, ha scritto Casciari nella didascalia del contenuto postato. Nei commenti, moltissimi utenti si sono detti commossi per l’omaggio e l’interpretazione che Fiorello è riuscito a dare alla canzone di Pino Daniele: “Bellissimo video, complimenti”, ha scritto una. E ancora: “Stupendo!”