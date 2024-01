La responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani attacca nell’Aula della Camera il sottosegretario Andrea Delmastro che esulta “prima del tempo” esprimendo ai media la propria soddisfazione per “l’approvazione della proposta di riforma della prescrizione” che invece non è stata ancora votata.

“Visto che dobbiamo ancora esprimerci sul provvedimento”, incalza Serracchiani, la dichiarazione di Delmastro risulta quantomeno improvvida. “Abbia più rispetto per il Parlamento” è l’appello che la parlamentare dem rivolge al sottosegretario al quale riserva anche una battuta finale: “Forse gli è partito un ‘colpo a salve‘” facendo riferimento all’episodio del colpo di pistola partito alla festa di Capodanno alla quale stava partecipando.

“Non può rimanere inascoltato il grido d’allarme lanciato dai presidenti delle Corti d’Appello rispetto allo stravolgimento dei loro lavori che sarebbe prodotto dal nuovo intervento sulla prescrizione. Le stesse considerazioni sono contenute in un parere che il Csm licenzierà a brevissimo. Così gli obiettivi del Pnrr sono a fortissimo rischio. Si sperava che questo appello potesse sortire qualche effetto, ma evidentemente al ministero della Giustizia non comprendono i danni che stanno per produrre con questa proposta di legge sulla prescrizione”. Così la deputata M5S Valentina D’Orso, capogruppo in commissione Giustizia, nel corso della discussione sugli emendamenti sulla pdl prescrizione. Che ha aggiunto: “Delmastro ha detto una cosa non vera, ha anticipato una cosa che ancora non è accaduta. Se ha tanta voglia di parlare e di riferire, riferisca la vicenda dai contorni poco chiari della notte di Capodanno“.