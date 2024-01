“Sono quattordici anni e mezzo che aspettiamo questo momento, per ottenere un brandello di giustizia per 32 persone che sono morte bruciate vive nella sicurezza delle proprie case. Siamo stanchi, ma questa battaglia andava combattuto, non soltanto per le vittime, ma per ogni italiano. Perché questa è una battaglia di dignità“. In attesa della sentenza davanti alla Cassazione a Roma, questo è l’appello lanciato da Daniela Rombi, vicepresidente dell’associazione “Il mondo che vorrei onlus”, che riunisce i familiari delle vittime della strage di Viareggio del 29 giugno 2009.

Il 30 giugno 2022 l’ex ad di Fs, Mauro Moretti è stato condannato a cinque anni per disastro ferroviario colposo. Moretti, che in un primo momento aveva rinunciato alla prescrizione salvo cambiare idea, è uno dei sedici imputati nel processo. Con lui sono stati condannati, ex amministratore di Trenitalia, e, ex ad di Rfi, a 4 anni, 2 mesi e 20 giorni;, manager di Cima Riparazioni, a 2 anni, 10 mesi e 20 giorni;, responsabile tecnico Cima riparazioni, a 2 anni, 10 mesi e 20 giorni;, ex direttore divisione di Cargo Chemical, a 4 anni. Condannati i dirigenti e tecnici di aziende ferroviarie austriache e tedesche addette al controllo e alla manutenzione dei carri merci a pene fino ai 6 anni. Assolti, ex responsabile certificazione sicurezza di Rfi,, ex responsabile sicurezza di Trenitalia;, supervisore di Junghental. Per Moretti i giudici d’appello avevano comunque individuato una responsabilità penale “irrevocabile”, senza comunque attribuirgli la mancata riduzione della velocità del treno merci.

A piazza Cavour, nella speranza che arrivi il verdetto finale a un processo complesso e lungo, sono state esposte le foto delle vittime, oltre a striscioni per chiedere verità e giustizia. ”Speriamo che questa volta sia l’ultima, 14 giudici hanno emesso sentenza e noi dobbiamo ancora aspettare la ratifica delle condanne”, spiega pure Claudio Menichetti, padre di Emanuela, 21enne morta nel disastro. “Gli imputati si aggrappano a qualsiasi cosa pur di non espiare la pena, ma noi andremo avanti, fino alla fine”, rilancia. Presente al presidio anche Marco Piagentini, che perse la moglie e i due figli, di 2 e 4 anni. ”Abbiamo sofferto per 14 anni, ora ci aspettiamo la conferma delle condanne. Per noi non cambierà nulla, perché abbiamo già perso tutto. Ma per i nostri figli vorrebbe dire dare un esempio: chi ha sbagliato deve pagare“.