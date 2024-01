“Non può essere in un paese con un’evasione fiscale senza precedenti sono tassati di più il lavoro dipendente e la pensione che non la rendita finanziaria e la rendita immobiliare. Qui sta passando l’idea che chi paga le tasse è un coglione e invece è esattamente l’opposto. Noi dobbiamo combattere l’evasione fiscale”. Sono le parole pronunciate a In altre parole (La7) dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini, che critica duramente la riforma fiscale del governo Meloni, a partire dal concordato fiscale concesso a tutti gli autonomi.

“Lo chiamano ‘concordato preventivo’ – spiega il sindacalista – ed è un provvedimento che mi ha fatto veramente girare le scatole. Un lavoratore dipendente e un pensionato pagano le tasse su quello che prendono. In un paese, in cui l’Agenzia delle Entrate dice che per il 70% dei casi il lavoro autonomo ha una propensione verso l’evasione fiscale, il governo ha stabilito che i lavoratori autonomi non pagano più le tasse in base a quello che prendono, ma possono concordare quello che prenderanno nei prossimi 2 anni. Se poi prendono di più di quello che hanno concordato, è tutto lecito, cioè non ci pagano le tasse perché pagano solo su quello che hanno concordato”.

Landini aggiunge: “Capite che questo significa legalizzare l’evasione fiscale che c’è? E perché due persone che hanno lo stesso reddito devono pagare in modo diverso? Sul fisco ci vuole un patto di cittadinanza, ma servono scelte politiche. Se poi fai i condoni, non combatti l’evasione fiscale, se continui a mantenere la precarietè e se il messaggio che mandi è ‘non pagate le tasse, tanto farò prima o poi un condono’, è chiaro che non funziona più nulla – conclude – Aumentano gli appalti, i subappalti, le finte cooperative e tra gli imprenditori passa l’idea che non viene premiato l’imprenditore serio ma l’investitore truffaldino. E questo fa abbassare la qualità di tutto il paese”.