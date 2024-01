“Se mi definisco antifascista? Non c’entra niente… che cosa c’entra questa considerazione” col contesto. Il senatore di Forza Italia – e presidente della Lazio – Claudio Lotito ha fatto visita al Memoriale della Shoah di Milano. Alla domanda de ilFattoQuotidiano.it, cioè se si definisca antifascista, Lotito ha preferito non rispondere, sostenendo che “non vanno date connotazioni politiche”, in riferimento alla Shoah. Lo stesso ha fatto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che alla stessa domanda ha risposto con un “non sviliamo la visita al Memoriale”.