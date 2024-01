“La politica ha le sue forme che vanno rispettate, ha i suoi tempi, ma noi intanto andiamo avanti”. Così il governatore del Piemonte Alberto Cirio, a margine dell’inaugurazione del rinnovato Museo di scienze naturali, ha risposto a chi gli chiedeva se fosse preoccupato dall’impasse sulle candidature per le regionali. “Nel 2023 si è sbloccato quello che era un Piemonte fermo – ha detto Cirio – e soprattutto è tornato ad essere centrale nelle politiche internazionali”. Sulla crisi sanitaria: “Ho il compito di risolvere questo problema che c’è in Piemonte come in tutta Italia, lo si risolve mettendo più medici e più posti letto”. Immagini di Alessandro Di Marco