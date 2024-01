Paola Perego si è raccontata al settimanale Gente. Con ben 40 anni di televisione alle spalle, Perego ha parlato del suo essere nonna (“quando mi sento chiamare ‘nonna’ mi sciolgo, dimentico gli acciacchi e torno bambina”), ma anche del suo sentirsi ancora sensuale. Poche, invece, le parole sul “divorzio” artistico tra suo marito, l’agente Lucio Presta, e il conduttore Amadeus, separati dopo anni di sodalizio artistico.

La conduttrice ha ripercorso insieme al settimanale i suoi anni di carriera ma anche la sua vita da mamma e quindi l’inevitabile necessità di far conciliare le due cose: “Li ho praticamente cresciuti da sola – racconta – ho fatto i salti mortali per gestire tutto. I miei genitori abitavano fuori Milano, noi vivevamo a Roma, lavoravo tantissimo e la rete di supporto erano gli amici. Con i bambini mi imponevo di dare regole, leggevo manuali per non sbagliare. Vivevo tra il senso di responsabilità e i sensi di colpa, ma bastava un loro sorriso a infondermi la forza per andare avanti”.

Ora la sua forza sono anche (e soprattutto) i nipoti. Nonostante gli anni che passano e le rughe che aumentano (“mi rode che me ne verranno tante ancora…”), Perego si sente ancora sensuale: “Io sento di essere sensuale e tanto, ma in modo discreto, non ostentato”. Ma è soprattutto nello spirito che si sente ancora giovane: “Credo che la bellezza di una donna derivi dall’energia che emana, dallo slancio che riserva a ciò che fa – dice ancora – Mi sento lo spirito di una trentenne, tanto che spesso mi dimentico dell’età che ho”.

E il “divorzio” artistico tra Presta e Amadeus? “Sono legata a Lucio da 26 anni – risponde pronta – non sono mai entrata, e non voglio entrare, nelle sue cose professionali. Si gestisce da solo”.