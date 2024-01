Il co-conduttore di Good Morning America, Michael Strahan, ha deciso di portare sua figlia Isabella in tv e di raccontare con lei il terribile dramma che stanno vivendo in famiglia. La ragazza, 19enne, ha infatti condiviso con il pubblico che abitualmente segue il padre di avere un tumore al cervello noto come medulloblastoma.

Gli Strahan, padre e figlia, ne hanno parlato in un’intervista con il collega e co-conduttore, Robin Roberts. “Sono l’uomo più fortunato del mondo perché ho una figlia fantastica”, ha detto Michael Strahan. La diagnosi è stata fatta alla fine di ottobre, quasi un mese dopo l’inizio dei sintomi: Isabella, infatti, ha iniziato ad avere forti mal di testa mentre iniziava il suo primo anno alla University of Southern California a Los Angeles.

“Ho notato che qualcosa non andava attorno al 1 ottobre – ha raccontato – Allora ho cominciato a notare emicrania, nausea, non riuscivo a camminare dritta“. La giovane pensava di avere “solo” le vertigini ma il 25 ottobre si è accorta che la situazione era peggiorata. “Mi sono svegliata attorno alle 13 e stavo vomitando sangue. Così ho mandato un messaggio a mia sorella per informare la famiglia”.

Da lì sono partiti i controlli approfonditi: la giovane aveva sviluppato un tumore di 4 centimetri che cresceva rapidamente, grande circa come una pallina da golf, che cresceva nella parte posteriore del cervello. Il tumore, un medulloblastoma, non è infrequente nei bambini e anzi rappresenta circa il 20% dei tumori cerebrali infantili, ma “è raro che qualcuno lo manifesti a 18-19 anni”, ha spiegato il conduttore durante la trasmissione.

Impossibile metterla su un aereo per tornare a casa: il 27 ottobre, il giorno prima del suo 19esimo compleanno, Isabella Strahan è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza al Cedars Sinai per rimuovere la massa.

Dopo l’intervento la giovane ha dovuto fare molta riabilitazione oltre a diversi cicli di radioterapia. Ma oggi, ha raccontato, “mi sento bene non troppo male“. La ragazza a febbraio comincerà anche la chemioterapia al Duke Children’s Hospital & Health Center di Durham, nella Carolina del Nord e proprio per questo ha deciso di iniziare una serie di video su Youtube in cui racconta il suo viaggio con i quali spera di poter aiutare anche l’ospedale.