Una turista tedesca di 16 anni è stata trovata morta nelle vicinanze del maso dove stava alloggiando a San Candido, in Val Pusteria, nota località dell’Alto Adige. La giovane era uscita alle prime ore del mattino, senza però dare più sue notizie. Intorno alle 11, non essendo ancora rientrata, la famiglia ha dato l’allarme. Coinvolte una cinquantina di persone tra soccorso alpino, vigili del fuoco e guardia di finanza. Il corpo della giovane è stato trovato a circa 300 metri dal maso.

La 16enne era uscita all’alba dal maso per una passeggiata e probabilmente è scivolata sul ghiaccio precipitando in un burrone per alcune decine di metri. La salma è stata trovata in località Monte San Candido. La giovane turista tedesca è morta con ogni probabilità per assideramento e non per le ferite riportate nella caduta, come riportano fonti investigative citate dall’Ansa. Sul posto è intervenuta la polizia. La Procura di Bolzano sta valutando se disporre l’autopsia sul corpo della 16enne.

Foto dei Vigili del fuoco di San Candido