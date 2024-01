Il tiktoker “Prince Hu“, assieme ad uno dei due complici di 19 e 20 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un connazionale cinese. I fatti risalgono al 10 aprile scorso, con la Procura di Milano che, dopo mesi di intercettazioni di file audio e di presa visione dei video delle telecamere, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per Prince e la sua piccola ‘banda’. Ai tre viene imputato di aver provato ad uccidere un ragazzo di 25 anni con ripetute coltellate che gli avrebbero quasi staccato la mano sinistra, frantumato radio, ulna e scapola. Il motivo? Una presunta discussione sui social. Dopo la lite sul web, Hu e ‘l’uomo miracolosamente vivo’ si erano dati appuntamento (a data da destinarsi) per incontrarsi faccia a faccia e chiarire la situazione.

Il creator però ha anticipato la mossa, organizzando un agguato che per poco non costava la vita al ‘rivale’. L’aggressione, studiata nei minimi dettagli, è avvenuta all’interno del quartiere Chinatown di Milano. Il malcapitato era a pranzo fuori con amici quando è stato colpito e ridotto in fin di vita da un uomo vestito di nero e coperto in volto da un casco. Dopo le coltellate, l’assalitore è fuggito verso una vicina palestra, dove si è cambiato completamente i vestiti, prima di ritornare a farsi vedere per strada. L’indagato principale, Prince, ha già a carico un precedente legato a un’aggressione per debiti nella comunità cinese.

Gli investigatori della squadra mobile, guidati da Marco Calì e coordinati dal pm Isabella Samek, dopo mesi di intercettazioni e testimonianze sono arrivati a ricostruire il piano messo in atto da Prince. “Ero in Paolo Sarpi, c’ho gente che m’ha visto, mica vado ad accoltellare sto cog…ne“, aveva dichiarato il 31enne, come si legge nell’ordinanza firmata dal gip Domenico Santoro. Come tanti altri, Hu è un guru dei social. In molti dei suoi contenuti il ristoratore pubblica frasi motivazionali. Si mostra spesso a spasso di lussuose macchine da corsa e incoraggia il prossimo a ‘superare i suoi limiti’, seguendo lo slogan del ‘volere è potere’.