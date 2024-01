L’Advertising Standards Authority britannica è intervenuta per bloccare la diffusione di uno scatto di una campagna pubblicitaria di Calvin Klein del 2023. In seguito alla denuncia di due persone per “eccessiva sessualizzazione”, la foto della musicista FKA Twigs – spiega la BBC – è stata bloccata perché “porta l’attenzione dello spettatore sul corpo della modella e non sull’abbigliamento pubblicizzato”. Non solo ma si concentra sulle “caratteristiche fisiche” della cantante che diventa quindi “come un oggetto sessuale stereotipato. Siamo perciò giunti alla conclusione che si tratti di un annuncio pubblicitario irresponsabile che può causare grave offesa”.

E FKA Twigs ha reagito sul suo profilo Instagram affermando di non vedere alcuno “stereotipo dell’oggetto sessuale, come mi hanno etichettata. Vedo una donna di colore forte e bella, il cui corpo ha superato più dolori di quanti possiate immaginare”. L’artista spiega che se si prendono il considerazione campagne simili del passato si vede come l’Autorità per gli standard della pubblicità applichi “due pesi e due misure”: “Per essere chiara, sono orgogliosa della mia fisicità e ritengo che l’arte che creo sia all’altezza di donne come Josephine Baker, Eartha Kitt e Grace Jones che hanno abbattuto le barriere”.