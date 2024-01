Sorrisi, famiglia e buon cibo. L’ultimo business lanciato da Mark Zuckerberg pare proprio avere questi tre elementi come punti centrali del progetto finanziato dall’imprenditore statunitense. Un affare, a medio-lungo termine, che ha fatto storcere il naso a non pochi sui social. Nella giornata di ieri, 10 gennaio, l’informatico ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto in cui viene ritratto assieme alla ‘nuova creazione’. Anche se la risposta potrebbe sembrare scontata, il protagonista della foto postata non è in realtà Zuckerberg, bensì il succoso taglio di carne presente in tavola. L’obiettivo del 39enne è chiaro: allevare, a modo suo, bovini Wagyu e Angus, per ottenere delle carni strepitose.

“Ho iniziato ad allevare bestiame al Ko’olau Ranch a Kauai e il mio obiettivo è produrre carne della più alta qualità al mondo“, ha spiegato il miliardario nella didascalia del post, che ha inoltre aggiunto qualche dettaglio sulle modalità di allevamento degli animali: “bovini Wagyu e Angus e cresceranno mangiando farina di noci di macadamia e bevendo birra che produciamo qui nel ranch”, ha detto. Una decisione che ha fatto discutere soprattutto perché Zuckerberg si era definito ‘molto vicino alla dieta vegetariana’. “Ogni mucca mangia 5.000-10.000 libbre (tra i 2 e 4 tonnellate) di cibo ogni anno, quindi si tratta di un sacco di acri di alberi di macadamia – ha proseguito – Le mie figlie aiutano a piantare gli alberi e si prendono cura dei nostri animali. Siamo ancora all’inizio del viaggio ed è divertente migliorarlo ogni stagione. Di tutti i miei progetti, questo è il più delizioso”, ha concluso. In un’altra foto, sempre dello stesso post, per marcare il concetto di ‘partecipazione familiare’ nel progetto, l’A.D. di Facebook ha immortalato la figlia piccola mentre dava una mano nell’attività.

Zuckerberg ha le idee chiare: vuole essere il migliore anche nel settore alimentare. L’investimento per finanziare l’attività c’è e non è indifferente. Sarebbero infatti 100 i milioni di euro stanziati dallo statunitense per far crescere al meglio, e in ottime condizioni, le ‘migliori mucche del mondo’, come ha scritto lo stesso presidente di Meta.