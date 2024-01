Ospite della trasmissione Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, Nicola Gratteri, Procuratore capo di Napoli, rispondendo a una domanda del conduttore Valter De Maggio, svela un episodio che ha già raccontato lo scorso novembre a margine di un convegno.

“Aurelio De Laurentiis – racconta il magistrato – ha fatto arrivare al mio ufficio dei biglietti omaggio per la partita del Napoli. Io non sono mai entrato in uno stadio. Così ho chiesto alla mia segreteria di ringraziare De Laurentiis e di restituire i biglietti. I magistrati guadagnano bene e possono comprarsi tranquillamente il biglietto per lo stadio, così come per il teatro e per qualsiasi posto. Il biglietto si paga“.

E chiosa: “Mi ha mandato i biglietti perché sono il Procuratore di Napoli, ma se fossi stato un operatore ecologico di certo non me li avrebbe spediti. Io penso che ognuno di noi per essere credibile deve essere coerente tra ciò che dice e ciò che fa. Non deve essere coerente a corrente alternata”.