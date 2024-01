Nei verbali delle intercettazioni non potranno più essere riportati “dati che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti“. È il frutto di un emendamento al ddl Nordio presentato dal senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, approvato dalla Commissione Giustizia dopo una riformulazione del governo. L’emendamento Zanettin interveniva sull’articolo 268 del codice di procedura penale (sulla trascrizione dei nastri da parte della polizia giudiziaria) prevedendo che in ogni caso dovessero essere “esclusi i nominativi di persone estranee alle indagini, alle quali è garantito l’anonimato”. Una norma che avrebbe impedito, ad esempio, di conoscere l’intercettazione dell’inchiesta sugli appalti Anas in cui veniva nominato il ministro Matteo Salvini, “cognato” di Tommaso Verdini, il figlio di Denis finito ai domiciliari. E il governo ha peggiorato ancora la stretta, estendendola a qualunque dato capace di rivelare l’identità del soggetto citato.

Tra le norme al voto in Commissione anche il divieto per i pm di riportare nelle richieste di misure cautelari “i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione”. I giornalisti, invece, non potranno più riportare tra virgolette qualsiasi dialogo che non sia stato “riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento”: quindi nemmeno le conversazioni citate nelle richieste del pm. Un “semi-bavaglio” che potrebbe presto essere superato da quello previsto dall’emendamento Costa, inserito nella legge di delegazione europea approvata alla Camera: la norma, infatti, delega il governo a prevedere il divieto di pubblicare letteralmente anche l’ordinanza con cui il gip applica le misure cautelari.