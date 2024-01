A partire dalle 15, in Senato, è in programma il Question Time coi ministri Carlo Nordio, Gennaro Sangiuliano e Adolfo Urso. Al Guardasigilli, in particolare, Matteo Renzi e il Partito democratico chiederanno conto del caso che ha coinvolto il deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo.