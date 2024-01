“Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di sporcizia e una vergogna”. Esplode con queste parole un nuovo caso tutto interno al Napoli. Protagonisti Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, le due stelle della squadra attualmente nona in Serie A. L’attaccante nigeriano, in questo momento impegnato nella preparazione della Coppa d’Africa, ha infatti risposto al veleno alle dichiarazioni di Jugeli, procuratore del suo compagno di squadra georgiano.

Quel “pezzo di sporcizia” in una traduzione meno letterale può diventare “pezzo di m…”, ma non è l’unico insulto postato da Osimhen sul suo profilo Instagram: “Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare, idiota! Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca”, ha aggiunto nella sua rabbiosa risposta. Il motivo sono le parole pronunciate martedì dall’agente di Kvaratskhelia, che ha affermato: “Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Te lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro“.

Dopo la sfuriata di Osimhen, anche il suo agente Roberto Calenda è intervenuto per difendere il proprio assistito: “Ognuno deve guardare in casa propria e avere rispetto del lavoro altrui – ha scritto sui propri canali social – Non è corretto parlare del futuro di giocatori che non si rappresentano. Le presunte dichiarazioni dell’agente Mamuka Jugeli sono gravi, superficiali e inaccettabili. Inoltre mettono il mio assistito Victor Osimhen in cattiva luce nei confronti dei tifosi del Napoli senza alcun motivo né riscontro della realtà. Abbiamo appena firmato un rinnovo di contratto e l’unico desiderio di Victor, oltre alla Coppa d’Africa, è quello di aiutare il Napoli. Tutto il resto è spazzatura“.