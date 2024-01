Adan Canto, celebre per i suoi ruoli nelle serie televisive “Designated Survivor” e “Narcos“, è deceduto all’età di 42 anni dopo una coraggiosa battaglia contro un cancro appendicolare aggressivo. L’attore messicano, naturalizzato statunitense, lascia la moglie Stephanie e due figli, Roman Alder ed Eve Josephine.

La notizia della sua morte ha scosso il mondo dello spettacolo, con la moglie Stephanie che ha condiviso un commovente tributo su Instagram: “Sarai per sempre il mio tesoro Adan, ci vediamo presto”. Adan Canto ha lasciato un segno indelebile grazie alla sua interpretazione del Capo di Gabinetto Aaron Shore in “Designated Survivor” e del politico colombiano Rodrigo Lara Bonilla in “Narcos”.

Attualmente coinvolto nella terza stagione di “The Cleaning Lady“, dove interpretava il criminale Armand Morales, Canto ha mostrato una profondità di spirito che ha colpito chiunque lo conoscesse. Jennifer Allen, la sua agente, ha dichiarato: “Adan aveva una profondità di spirito che pochi conoscevano veramente. Coloro che ne intravedevano un accenno, venivano cambiati per sempre. Mancherà a molti”.

Nato a Ciudad Acuña, Coahuila, in Messico, Canto ha iniziato la sua carriera come cantautore, ma successivamente ha abbracciato la recitazione, debuttando nella serie messicana “Estado de Gracia” nel 2009. Oltre alla sua brillante carriera, Adan Canto sarà ricordato per il suo spirito instancabile e l’ispirazione che ha portato a molte persone.