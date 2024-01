Un uomo si è presentato in una scuola fingendo di essere un genitore e chiedendo di far uscire un alunno prima dell’orario previsto. È successo lunedì 8 gennaio, nel giorno di rientro dalle vacanze natalizie, in una scuola dell’istituto comprensivo di Mel, il provincia di Belluno. Insegnanti e bidelli però si sono insospettiti, gli hanno chiesto di attendere e con una rapida verifica hanno avuto la conferma che non fosse lui il papà: nel frattempo, resosi conto di essere stato scoperto, l’uomo si era allontanato dalla scuola, evitando così di essere identificato e denunciato per sostituzione di persona.

L’episodio è stato raccontato in una lettera alle famiglie dal dirigente scolastico Umberto De Col. Fanpage.it cita il testo della mail, avente a oggetto “Comunicazione di un fatto grave accaduto“: “Questa mattina, in un nostro plesso, una persona si è presentata dicendo di essere il genitore di un nostro alunno, per poterlo fare uscire anticipatamente. Grazie all’attenzione dei docenti e dei collaboratori scolastici, è stato verificato che non si trattava di un genitore. La persona, durante l’attesa, è andata via e il fatto grave non ha avuto conseguenze. Alla luce di quanto accaduto, è stata data comunicazione ai nostri plessi di mantenere la massima attenzione e di conseguenza si è ritenuto necessario informare anche le famiglie dell’accaduto”.