Non è la prima volta che il 7 gennaio via Acca Larenzia a Roma diventa teatro di un saluto fascista collettivo, durante il ricordo dell’uccisione dei tre militanti del Fronte della gioventù nel 1978. Immagini come quelle di quest’anno che hanno fatto il giro del mondo sono state registrate anche in passato. Il Fattoquotidiano.it è in possesso dei video della commemorazione del 2019 e del 2020. Dalle immagini si vede come nel 2019 il numero militanti fosse decisamente inferiore a quello di quest’anno: si tratta di circa un centinaio di persone. Nel 2020 invece la cerimonia è particolarmente partecipata, i camerati sono centinaia e, disposti in file ordinate, riempiono non solo il cortile con la croce celtica disegnata a terra ma anche tutta l’area circostante in via Evrando.