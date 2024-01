Lisa Bonet e Jason Momoa divorzieranno a breve. L’attrice 56enne, il cui nome legale è Lilakoi Moon, ha presentato i documenti per porre fine al suo matrimonio con il 44enne Momoa presso il tribunale della contea di Los Angeles. La dichiarazione arriva quasi due anni dopo l’annuncio della loro separazione: i due erano insieme da 18 anni. La petizione cita differenze inconciliabili come motivo della separazione. Nel documento si afferma che nessuno dei due dovrebbe ricevere sostegno finanziario e che entrambi si sono accordati sulla divisione dei beni. La coppia ha due figli, Lola Iolani e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha.

Momoa è conosciuto per i suoi ruoli nei film ‘Aquaman‘ e ne ‘Il Trono di Spade‘. Bonet è stato una star dei ‘Robinson’ e ha recitato nei film ‘Alta fedeltà‘ e ‘Nemico pubblico’. I due si sono conosciuti e hanno iniziato a frequentarsi nel 2005, ma si sono sposati legalmente solo nel 2017. Passeranno almeno sei mesi prima che un giudice ufficializzi il divorzio. È stato il primo matrimonio per Momoa e il secondo per Bonet, che in precedenza si era unita in nozze al musicista Lenny Kravitz, con cui ha avuto la figlia Zoe, attrice.