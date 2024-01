“Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dovrebbe venire a riferire in Aula su quanto accaduto alla commemorazione di Acca Larentia, con centinaia di persone con il braccio teso in un’indecente manifestazione fascista che dovrebbe preoccupare tutti noi e vorremmo sapere dal ministro dell’Interno che ha da dire, perché le forze di polizia non sono intervenute, neanche con un’identificazione”. Così Nicola Fratoianni, di Avs, in Aula alla Camera ha cominciato una serie di interventi di parlamentari di opposizione per chiedere un’informativa del ministro Piantedosi sui fatti di Acca Larentia. “Vorremmo – ha aggiunto Fratoianni – che il ministro ci spiegasse perché le cose sono andate in questo modo e se considera normale un Paese in cui poche settimane fa alla prima della Scala è stato identificato prontamente un cittadino che ha gridato ‘viva l’Italia antifascista’, e se sia normale che nelle scuole di questo Paese quando c’è un’occupazione vengono identificati gli studenti, mentre a centinaia di vigliacchi fascisti viene consentito di alzare il braccio in una strada pubblica. Ho sentito tanti commenti, a partire dal presidente del Senato, concentrarsi sulla natura di sentenze contrastanti sul braccio teso nelle commemorazioni funebri. Vorrei che però qui si facesse una discussione che non si avviti intorno ai codicilli. Il punto è sciogliere le organizzazioni neofasciste e neonaziste. È una cosa che va avanti da troppo tempo”. “Ci uniamo – ha detto Antonio Caso (M5s) – alla richiesta di informativa. Sono immagini inquietanti che stanno facendo il giro del mondo. Tutti insieme abbiamo sottoscritto da tempo una proposta di legge per procedere allo scioglimento di tutte le organizzazioni che portano avanti questo tipo di azione. Tra gli aspetti più terribili di quella manifestazione che si ripete ogni anno c’è il fatto che in un momento in cui il Paese dovrebbe essere unito nel ricordo di tre ragazzi, invece viene diviso. Le istituzioni democratiche dovrebbero essere unite dando un segnale inequivocabile”.