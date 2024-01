Il giorno 7 gennaio 2024 in via Acca Larenzia è avvenuto il consueto rituale del “presente” col braccio destro teso. Dopo la cerimonia svolta al mattino, con il Comune e la Regione Lazio che hanno deposto due corone d’alloro davanti alla vecchia sede del Msi, in serata, intorno alle 18:20, circa mille camerati in rigoroso silenzio si sono disposti un accanto all’altro, gridando per tre volte “presente”, in ricordo dei militanti del Fronte della Gioventù Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, uccisi nel 1978 da un’organizzazione terroristica di estrema sinistra. I video girati dal Fattoquotidiano.it mostrano i preparativi iniziati il giorno prima, il 6 gennaio, con lo sgombero delle strade vicine da auto e cassonetti. Il 7 gennaio i militanti riescono ad appendere il loro maxi striscione sulle impalcature del palazzo di fronte. E verso le 17.30 cominciano a disporsi in file di 15-20 persone. Il saluto romano avviene invece alle 18.23. Sempre presente, come si vede dalle immagini, una volante della polizia a controllo della zona.