Nel salotto di “Verissimo“, le due cugine Alessandra e Rosita Celentano si sono confidate con Silvia Toffanin su questioni intime, svelando dettagli sorprendenti sulla loro situazione sentimentale e affrontando il delicato tema della castità. Il riferimento a un libro di Rosita, “Grazie a Dio ho le corna”, ha introdotto un dialogo franco e schietto sulle esperienze passate delle due donne: “Io credo di non aver mai avuto le corna, non è un caso se sono casta da 14 anni”, ha spiegato con grande sincerità Alessandra Celentano. La cugina Rosita, autrice del libro in questione, ha invece rivelato: “Io le ho sempre avute invece, per Alessandra è normale pensarlo visto che ha avuto tre fidanzati messi in croce”.

La discussione si è focalizzata quindi sulla loro scelta di castità: “Oggi non abbiamo questi problemi, siamo caste da 14 e 5 anni. Abbiamo chiuso ‘la boutique’ come dice Amanda Lear. La menopausa ci ha cambiate” hanno confidato le due cugine legate da una forte amicizia. “Io l’ho chiusa prima della menopausa perché sono una persona fatalista: se una cosa deve succedere succede. Non ho mai cercato e non cerco nessuno, se accade qualcosa e ne vale la pena va benissimo ma altrimenti sto bene così, ho i miei affetti e le mie amicizie. Penso che nel mio caso ormai non succederà, è difficile per me adeguarmi ad altre abitudini. Sono molto rigorosa”, ha concluso l’insegnante di danza.